Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли Белгородскую область Гладков: по Шебекинскому городскому округу выпущено 37 единиц различных боеприпасов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Белгородская область, результаты обстрелов со стороны Украины

По Шебекинскому городскому округу за сутки было выпущено 37 единиц различных боеприпасов, рассказал в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам губернатора, также по селу Журавлевка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка — три. В село Дроновка прилетело три минометных снаряда. В селе Вязовое зафиксировано три прилета. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

По Шебекинскому городскому округу выпущено 37 единиц различных боеприпасов. Из них восемь минометных снарядов противник выпустил по поселку Новая Таволжанка, пять минометных снарядов — по селу Муром, три — по селу Красное, два — по МАПП Шебекино, — написал Гладков.

Он добавил, что из ствольной артиллерии обстреляно село Белянка — зафиксировано 10 прилетов. По хутору Панков и поселку Первомайский выпущено четыре и пять артиллерийских снарядов соответственно.

Утром 12 июня Гладков также сообщал об ударах ВСУ по селу Вязовое в Краснояружском районе. По словам губернатора, никто не пострадал, осколками повредило кровлю сенохранилища и фасад постройки на территории сельхозпредприятия.

11 июня Гладков сообщил, что белгородцы, эвакуированные из региона в связи с усилением обстрелов приграничья со стороны Украины, получили первые единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей. Губернатор рассказал, что средства уже перечислили 19 тысячам человек. Он заверил, что поддержку окажут всем нуждающимся, но не одномоментно.