Украинские войска за сутки 90 раз обстреляли территорию ДНР Представительство ДНР: украинские войска за сутки 90 раз обстреляли территорию Донбасса

Фото: t.me/vvgladkov

В течение последних суток Донецкая Народная Республика 90 раз была обстрелена со стороны украинских военных, указано в сообщении представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате было выпущено 516 боеприпасов.

Отмечается, что 48 обстрелов были совершены на донецком направлении с использованием систем реактивного залпового огня и артиллерии калибра 155 миллиметров. В Горловке произошло 39 обстрелов из артиллерии калибра 155 и 152 миллиметра, а в Ясиноватой — три обстрела из артиллерии 155 миллиметров.

Под обстрел попали районы шести населенных пунктов: Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Донецк и Александровка.

По данным отчета, в результате обстрелов погиб один гражданин — мужчина 1954 года рождения из Куйбышевского района Донецка. Семь гражданских лиц получили ранения разной степени тяжести в Куйбышевском районе Донецка, а также в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки.

Утром 14 мая СМИ сообщали, что в городе Клинцы Брянской области украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на нефтебазу. В результате нападения пострадавших нет. Утечек и возгорания также не произошло. На месте работают аварийные службы. Минобороны России эту информацию не комментировало.