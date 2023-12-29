Украинские войска за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: МО Украины

Украинские войска за прошедшие сутки 69 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 235 различных боеприпасов.

За истекшие сутки представительством зафиксировано 69 фактов ведения огня со стороны ВФУ, — отметили представители СЦКК.

Ранее пожар начался в одном из крупнейших торговых центров Горловки после попадания со стороны Вооруженных сил Украины. Также ударом зацепило стоящий рядом многоквартирный жилой дом. В представительстве ДНР в СЦКК подтвердили, что в 00:05 украинские войска выпустили по Горловке семь ракет из РСЗО. Всего за сутки пострадали шесть человек, одна женщина погибла.

До этого ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Под удар попала школа, расположенная на улице Кирова в поселке шахты имени Абакумова. Также глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что 11 жителей получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ и сброса боеприпасов с БПЛА. По его словам, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.