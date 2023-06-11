Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 222 единицы различных боеприпасов

Фото: МО Украины

В течение последних 24 часов украинская армия обстреляла территорию ДНР 35 раз, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по наблюдению и координации вопросов, касающихся военных нарушений со стороны Украины (СЦКК). При этом было выпущено 222 боеприпаса разного типа.

За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров, — говорится в сообщении.

Было отмечено, что обстрелам подверглись районы девяти населенных пунктов республики, включая Горловку, Гольмовский, Озеряновку, Минеральное, Ясиноватую, Донецк, Макеевку, Луганское и Александровку. По информации, поступившей за последние сутки, двое мирных жителей получили ранения в Горловке и Александровке, а один мужчина погиб в Петровском районе Донецка.

Ранее село Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе Белгородской области за день дважды было обстреляно ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, повреждения получила одна хозпостройка и ЛЭП, аварийные службы работают на месте, последствия устраняются.