Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР Представительство ДНР: украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию Донбасса

Фото: МО Украины

За последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглась 32 обстрелам со стороны украинских военных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений со стороны Украины (СЦКК). В результате было выпущено 188 боеприпасов различного типа.

За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии (калибра) 155 и 152 миллиметров. На горловском семь обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском один обстрел из РСЗО, — указывается в заявлении представительства.

В результате шесть населенных пунктов ДНР оказались под артиллерийским огнем, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую, Макеевку, Александровку и Еленовку. В Ясиноватой один мирный житель получил ранения. Представительство также сообщило о гибели мужчины в Еленовке.

В отчете отмечается, что в день до этого было зафиксировано 56 обстрелов со стороны украинских военных.

Накануне Mash сообщил, что село Забужевка Беловского района Курской области впервые подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По данным канала, по населенному пункту было выпущено более десяти снарядов. Местные власти не комментировали информацию.