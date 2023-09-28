Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины за сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК. В результате вражеских атак погиб мирный житель в Кировском районе Донецка.

За истекшие сутки Представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Поступили сведения о гибели гражданского лица — мужчины, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка, — говорится в сообщении.

Кроме этого, повреждения получили шесть жилых домов в Петровском, Кировском и Киевском районах Донецка, а также три объекта гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 94 боеприпаса.

Ранее глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко рассказал об участившихся случаях повреждения гражданской инфраструктуры при украинских обстрелах. В частности, в городе есть проблемы с вывозом мусора из-за попаданий кассетных боеприпасов ВСУ по коммунальной технике.

23 сентября ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. В результате обстрела пострадали 58-летний мужчина и 45-летняя женщина. Также повреждения получили более 20 единиц коммунальной техники, у большей части автомобилей осколками пробило двигатель.