Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР ВСУ за стуки выпустили по территории ДНР 135 единиц боеприпасов

Фото: МО Украины

В течение последних 24 часов украинская армия 25 раз обстреливала территорию ДНР, заявили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК). При этом было выпущено 135 боеприпасов различных типов.

В течение прошедших суток было зафиксировано 25 случаев открытия огня со стороны украинских вооруженных формирований. По направлению к Донецку противник провел 16 обстрелов, используя реактивные системы залпового огня и 155-мм артиллерию. В направлении Горловки было 4 обстрела из 152-мм артиллерии. В направлении Ясиноватой зарегистрировано 4 обстрела из 155-мм артиллерии. В направлении Волновахи произведен 1 обстрел из 152-мм артиллерии. Всего было выпущено 135 боеприпасов разных типов, — говорится в сообщении представительства.

Также отмечается, что под артиллерийским обстрелом украинских сил оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка (в районе Никитовки), Зайцево, Ясиноватая, город Донецк (включая Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы) и Макеевка (в районе Червоногвардейского).

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские подразделения ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Новозыбковском городском округе. По словам главы региона, были уничтожены три украинских беспилотника.