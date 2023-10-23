Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР

Фото: МО Украины

Войска ВСУ за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, сообщили в пресс-службе представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В организации отметили, что противник выпустил порядка 90 боеприпасов. В результате атаки ВСУ ранение получил мирный житель в Червоногвардейском районе Макеевки.

За истекшие сутки представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил десять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На Горловском — 14 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра, — подчеркнули в представительстве.

Два дня назад в СЦКК сообщили, что Вооруженные силы Украины выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня по Донецку, удар пришелся по Калининскому и Буденновскому районам города, которые заполонили клубы черного дыма. На опубликованном видео показано, что завеса накрыла ближайшие дома и районы, а огонь охватил обширный участок территории. Предположительно, ракеты попали в район городского мотеля. Информации о пострадавших не приводилось.

Ранее, 18 октября, ВСУ за сутки провели 35 артиллерийских обстрелов по территории Донецкой Народной Республики. В общей сложности было выпущено 107 снарядов. Атаки охватили пять населенных пунктов на территории республики: Горловку, Гольмовский, район Ясиноватского, Донецк и Макеевку.