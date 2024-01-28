Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли ДНР

Фото: МО Украины

В течение последних суток украинские военные 19 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В общей сложности было выпущено 63 боеприпаса. На данный момент нет информации о пострадавших среди гражданских лиц.

Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 19 фактов атак со стороны вооруженных формирований Украины за последние сутки. Из них пять обстрелов произошли на Донецком направлении, 14 — на Горловском, — говорится в сообщении.

Напомним, село Белгородской области Новая Таволжанка дважды за день подверглось обстрелу со стороны ВСУ. В первый раз, по данным главы региона Вячеслава Гладкова, повреждения получили частные домовладения: были выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж. Кроме того, оказался поврежден один легковой автомобиль.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в региональном центре установят монумент в память о гражданах, погибших в результате мощного обстрела со стороны Украины 30 декабря 2023 года. Он появится в центре города на месте стихийного мемориала, который обустроили сами жители. По словам губернатора, для этого пригласят архитектора и скульптора.