Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 48 боеприпасов, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Там отметили, что всего ВСУ выпустили по региону 48 различных боеприпасов.

За истекшие сутки представительством зафиксировано 18 фактов ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА; На горловском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров; На ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров, — говорится в сообщении представительства.

Ранее украинские ракеты из РСЗО попали в здания химчистки и магазина автозапчастей в Ленинском районе Донецка. Пострадал также стоящий рядом транспорт.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пытались нанести урон энергетической системе региона, в результате чего часть территории была обесточена. Он пояснил, что удары оказались массированными, поэтому не все из них удалось отразить. По словам Пушилина, не подавали тепло ряд котельных.