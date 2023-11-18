Украинские войска выпустили 13 кассетных снарядов по Горловке и Донецку

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 13 снарядов, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В том числе на населенные пункты обрушились кассетные, «натовские» снаряды калибра 155 миллиметров.

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.00 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров..., 23.15 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный), — отметила пресс-служба представительства.

До этого российские артиллеристы подорвали склад военных боеприпасов украинских войск вблизи населенного пункта Щербиновка в ДНР. Также ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab в районе Ивановки и радиолокационную станцию AN/TPQ недалеко от Миньковки. Кроме того, ВСУ обстреляли Горловку из реактивных систем залпового огня, а затем дважды открыли огонь по Донецку.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков также сообщил, что российские военные уничтожили склад ВСУ с ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области. Удар был нанесен в ответ на атаку ВСУ по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Херсонской областью.