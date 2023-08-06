Украинские войска потеряли танк при форсировании реки Ходаковский: танк ВСУ утонул в реке при попытке наступления на Урожайное

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска предпринимают попытку наступления со стороны Старомайорского, сообщил в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, при форсировании водной преграды один из танков ВСУ был поврежден дроном-камикадзе и затонул.

Он пояснил, что подразделения ВСУ пытаются наступать на населенный пункт Урожайное. По данным разведки, на этом направлении сосредоточены несколько танков и бронемашин в сопровождении пехоты в количестве до двух взводов. Кроме того, ВСУ задействуют технику для разминироваия.

Ранее военкор Владимир Романов сообщил в Telegram-канале, что вокруг населенного пункта Урожайное сложилась очень опасная ситуация, ВСУ задействовали много ресурсов для взятия села. По данным военкора, по селу наносятся авиационные и артиллерийские удары, а также ВСУ применяют кассетные боеприпасы и слезоточивый газ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

27 июля Ходаковский сообщил о заходе украинских войск в село Старомайорское. Украинские СМИ утверждали, что населенный пункт полностью перешел под контроль ВСУ. Позднее стало известно, что российские военные успешно атаковали ВСУ на Времевском выступе на Запорожском направлении и вытеснили украинскую армию из Старомайорского. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, населенный пункт фактически оказался в «серой зоне».