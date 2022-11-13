Стало известно об отступлении ВСУ из Майорска Боец ВСУ Кухар заявил, что ВСУ оставили Майорск

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Боец Вооруженных сил Украины Владимир Кухар на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) написал, что украинские военные покинули населенный пункт Майорск возле Горловки. По его словам, ВСУ строят новую линию обороны в окрестностях.

Майорск вынужденно оставлен и строится новая линия обороны, — написал Кухар.

По его словам, ВСУ не могут отбить населенный пункт, так как имеют слабую поддержку артиллерии и пехотных войск. Кухар отметил, что у российских войск на данном участке «раз в десять больше артиллерии и пехоты».

Военный также подчеркнул, что на данном направлении находится часть инфраструктуры канала Северский Донец — Донбасс, который отвечает за водоснабжение Донецкой области.

Ранее врио губернатора ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Авдеевском и Угледарском направлениях идет продвижение российских войск. Он добавил, что на Северном направлении республики успешно отбиваются атаки ВСУ, при этом общая картина на фронте остается тяжелой, но стабильной. По словам Пушилина, успехи есть практически везде. Врио главы ДНР также рассказал о том, что у него есть «хорошая информация» касательно продвижения на Артемовском и Майорском направлениях.