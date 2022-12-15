Украинские войска обстреляли село в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Село Старый Хутор в белгородской области попало под обстрел украинских войск, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Местные жители не пострадали, часть населенного пункта осталась без света.

Под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи, часть села обесточена, — написал губернатор.

Он добавил, что аварийные бригады энергетиков уже выехали для устранения повреждений ЛЭП.

Накануне Гладков показал, как продвигается строительство засечной черты, которая сооружается в связи с напряженной обстановкой и многочисленных обстрелов с украинской стороны. По словам губернатора, работы, которые начались в апреле, ведутся в соответствии с ранее утвержденным графиком.

Губернатор также сообщил, что в области будут созданы отряды теробороны, к которым смогут примкнуть местные жители. Белгородцы пройдут подготовку под руководством опытных инструкторов.