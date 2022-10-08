Украинские войска обстреляли Иловайск шестью ракетами HIMARS Украинские войска нанесли удар по Иловайску шестью ракетами HIMARS

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Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило об обстреле украинскими военными города Иловайск. По населенному пункту в ДНР было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства.

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:00 — населенный пункт Уманское — населенный пункт Иловайск выпущено шесть ракет из установки М142 HIMARS, — подчеркивается в сообщении.

В СЦКК добавили, что 8 октября в 00:13 украинская сторона обстреляла Донецк. Пять снарядов было выпущено по Кировскому и Петровскому районам столицы ДНР.

Ранее ракетами HIMARS ВСУ ударили по Херсону. Утром 7 октября одна из них попала в гражданский автобус — четыре мирных жителя погибли, еще три человека получили ранения. За день до этого украинская сторона обстреляла Антоновский мост в Херсоне, тогда никто не пострадал.

До этого заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что в Вашингтоне считают реальными возможности Киева поражать «подавляющее большинство» российских целей. Речь идет в том числе и о Крыме, отметила она.