Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк с применением кассетных боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По данным специалистов, всего было выпущено шесть снарядов калибра 155-мм. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Представители ДНР в центре подчеркнули, что снаряды были выпущены с интервалом в пять минут. Первые три снаряда выпустили Петровскому и Кировскому районам Донецка, следующие три снаряда — только по Петровскому району. Информации о жертвах или разрушениях к настоящему моменту нет, граждан призывают быть предельно осторожными.

Как сообщалось ранее, украинские войска открыли огонь по населенному пункту Новая Таволжанка, расположенному в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки было нарушено энергоснабжение. Под отключение частично попадают абоненты Новой Таволжанки, а также села Архангельское. Кроме того, повреждения получила хозяйственная постройка. На место происшествия выехали оперативные службы, последствия обстрела устраняются. Отмечается, что ранее средства ПВО успешно сбили один украинский беспилотник.