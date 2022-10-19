Украинские войска нанесли удар из HIMARS по зданию администрации Энергодара

Фото: US Army

Территория Энергодара Запорожской области подверглась ракетному обстрелу из HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины, есть повреждения гражданской инфраструктуры, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города. Уточняется, что пострадавших в результате обстрела нет.

Нанесли удар по администрации города из РСЗО HIMARS. Кроме того, аналогичными ракетами был нанесен удар по объектам гражданской инфраструктуры. Поврежден мост при въезде в город, а также подстанция «Луч», — говорится в сообщении.

Глава администрации города Александр Волга сообщил, что в результате повреждения подстанции Энергодар остался без света. Кроме того, разбита дорога, по которой заезжают в город.

Ранее СМИ сообщали, что Вооруженные силы Украины наносят артиллерийские удары по «критически важной» инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара. По данным агентства, обстрелу подвергаются комплекс технических и административных зданий станции, ТЭС и завод «Энергомаш».

По информации корреспондент агентства, территория завода «Энергомаш», где производится оборудования для нужд АЭС, подвергается обстрелу с правого берега Днепра. Критические повреждения получило оборудование в нескольких цехах. В местной администрации заявили, что удары корректируются с помощью БПЛА.