Украинские войска атаковали Ростовскую область двумя ракетами С-200 МО РФ: средства ПВО сбили две украинские ракеты С-200 над Ростовской областью

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки в Ростовской области с использованием зенитных ракет С-200, сообщило Министерство обороны России. Снаряды были переоборудованы для поражения наземных целей. По данным ведомства, две управляемые ракеты были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены над территорией Ростовской области, — заявили в министерстве.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате средствами противовоздушной обороны 11 украинских беспилотников над Ростовской областью в ночь на 25 марта. По данным ведомства, противник использовал дроны самолетного типа для ударов по объектам на территории РФ.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил о трех мощных взрывах в центре города. Глава украинской столицы призвал киевлян немедленно пройти в укрытия. На территории области звучали сирены воздушной тревоги, работала система ПВО.