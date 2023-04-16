Украинские войска активизировались на Запорожском направлении Командир расчета орудия «Мста-Б»: ВСУ активизировались на Запорожском направлении

Фото: Министерство обороны Украины

Украинские войска стали проявлять активность на Запорожском направлении, в связи с чем у артиллеристов ВС России стало больше работы, рассказал РИА Новости командир расчета орудия «Мста-Б». Он пояснил, что российские военные стараются работать на опережение, чтобы ВСУ не успели выполнить свои задачи.

Работы значительно стало больше, потому что наблюдается шевеление противника. Наша задача — погасить их еще в зародыше, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дефицита боеприпасов артиллеристы не испытывают, хватает снарядов различных видов и калибра. Командир расчета также отметил, что настрой у российских военнослужащих отличный и боевой.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли несколько попыток контрнаступления с использованием танков в районе Авдеевки. Российские разведчики с помощью беспилотников своевременно обнаружили движение противника и передали координаты для атаки артиллеристам.