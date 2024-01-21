Украинские военные за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины 43 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Там отметили, что всего по региону выпустили 161 единицу различных боеприпасов, повредили 44 жилых дома и 21 объект гражданской инфраструктуры.

43 факта вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки, — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Обстрелу со стороны ВСУ подвергся Куйбышевский район города. Также под огонь со стороны украинской армии попала Горловка, по городу выпустили четыре снаряда калибра 155 мм. ВСУ вели обстрел из населенного пункта Дзержинск.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что батальон спецназа первого Донецкого армейского корпуса сжег бетонные укрепления подразделений украинской армии у Артемовска. На опубликованных кадрах видно, как дрон ВС РФ сбрасывает боеприпасы на опорники ВСУ. Один из ударов провоцирует сильнейшее возгорание уже внутри постройки.