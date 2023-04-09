Украинские военные выбили окна жителям Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Тишанка под Белгородом

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские военные обстреляли село Тишанка Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки повреждения получили четыре частных домовладения. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Сегодня под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. Снарядами повреждено четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия, — написал Гладков.

Накануне Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли село Архангельское в Белгородской области. По его словам, снаряды попали в сельскохозяйственные постройки. В результате обстрела погибли десять коров, разрушены стены и кровля коровника, зернохранилища и другие объекты.

6 апреля Гладков сообщил, что система ПВО сбила беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области. Пострадавших и повреждений нет, так как обломки упали в поле, отметил он.