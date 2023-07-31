Подросток из Подмосковья вышел на площадку с ножом и распугал детей В Видном подросток вышел на площадку с ножом и распугал детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Видном подросток вышел на площадку с ножом и распугал детей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным авторов, мальчик долгое время ходил по детской площадке и пристально кого-то высматривал. Жительница дома напротив крикнула детям, чтобы те немедленно уходили домой, а школьнику с ножом пригрозила полицией.

Как утверждают очевидцы, через некоторое время мальчика задержали. В результате произошедшего никто не пострадал. Как рассказали РИА Новости в администрации Ленинского городского округа Московской области, сейчас школьник находится под присмотром родителей, его дело отправят в комиссию по делам несовершеннолетних.

Все профильные службы проинформированы о произошедшем инциденте, к ситуации также подключены органы опеки и попечительства. В настоящее время в ситуации разбирается подразделение по делам несовершеннолетних УМВД России по Ленинскому городскому округу. Несовершеннолетний в настоящее время находится в семье под контролем родителей, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет сообщал, что в городе Уссурийск Приморского края воспитанник спецшколы ранил ножом в живот другого подростка, после чего сбежал из учреждения. Возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в ночь на 13 июля.