Украинские военные стали чаще обстреливать Энергодар Командир полка ВС РФ «Атлас» сообщил об усилении активности ВСУ в Энергодаре

Фото: Министерства обороны Украины

Украинские военные стали чаще обстреливать Энергодар после зимы, рассказал ТАСС командир одного из обороняющих район полков по кличке Атлас. По его словам, военнослужащие ВС России приспособились к таким условиям и дают достойный отпор ВСУ.

Обстановка, конечно, по сравнению с зимним периодом поменялась, активность возросла, это было достаточно ожидаемо. В основном это артиллерийский беспокоящий огонь, ракетные удары и дроны. Но мы уже научились с этим бороться, достаточно хорошо противостоим, оборону укрепили, поэтому уверен, что все служебно-боевые задачи поставленные мы выполним, — сказал Атлас.

По его словам, любое возможное наступление украинских военных будет сразу же подавлено российскими солдатами. Командир подчеркнул, что все военнослужащие, находящиеся на фронте с 2022 года, уже успели вырасти в военной обстановке и бои им даются легче.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что командование ВСУ готовит несколько сценариев контрнаступления в регионе, включающих в себя сухопутную операцию и форсирование Днепра. Он предположил, что именно с этими планами ВСУ связан визит президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть региона и Днепропетровскую область.