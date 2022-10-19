Украинские военные попытались высадить десант в Энергодаре для захвата ЗАЭС Член ВГА Рогов: ВСУ попытались высадить десант в Энергодаре для захвата ЗАЭС

Фото: МО Украины

Украинские войска предприняли попытку высадки десанта в Энергодаре с целью захвата АЭС, после многочасового боя атака была отбита, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в высадке десанта принимали участие не менее 30 катеров.

Минувшей ночью с южного района города Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров <...> После обстрелов города началась попытка высадки десанта, в том числе с целью захвата Запорожской АЭС. Бой шел <...> не менее трех — трех с половиной часов. Попытка высадки десанта была отбита, — сказал Рогов.

Ранее Рогов заявил, что украинские власти сменили план по захвату Запорожской АЭС, выбрав новые места для форсирования Днепра — западную, северо-западную и юго-западную части Каховского водохранилища. По его словам, до этого Киев неоднократно предпринимал попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной частей Каховского водохранилища.

Он добавил, что ВСУ сосредоточили силы для операции в районе сел Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область). Как утверждает Рогов, в этих местах замечено большое скопление быстроходных катеров и солдат.