Украинские военные в Донбассе решили сложить оружие Бойцы 119-й бригады ВСУ заявили о желании сложить оружие

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Военнослужащие 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, участвующие в боях на Кременском участке фронта в Донбассе, заявили о желании сложить оружие, следует из видеообращения, появившегося в украинском сегменте TikTok. В видео они также жалуются на «равнодушие руководства страны».

Нами было принято решение сложить оружие. Таким образом, это дает шанс спасти свои жизни и здоровье. Мы не считаем себя предателями, — говорит один из военных.

По данным РИА Новости, ролик неоднократно удалялся, но затем появлялся вновь на других аккаунтах. Военнослужащие обращаются в том числе к «главкому ВСУ Валерию Залужному». Это свидетельствует о том, что записан он был до его отставки.

Тем временем начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ситуация на фронте для ВСУ складывается плохо. По его словам, украинская промышленность и западная помощь не успевают покрыть потребности армии.

В то же время в украинском Генштабе заявили, что подразделения ВСУ «осуществляют маневры на угрожающих направлениях» в районе Авдеевки. В последние дни украинские военные эксперты называют ситуацию на этом направлении критической.