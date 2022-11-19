Украинские военные обстреляли ЗАЭС по периметру Росэнергоатом: ВСУ нанесли 12 ударов по периметру Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что украинская сторона ближе к вечеру 19 ноября нанесла 12 ударов по периметру Запорожской АЭС. Периметр станции ВСУ не обстреливали с конца сентября, отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции. Речь идет именно о периметре самой станции, а не о промзоне. Шесть прилетов было в брызгальный бассейн, это система охлаждения. Два прилета было в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. И еще три прилета было в район КПП-2, — подчеркнул советник.

Карчаа добавил, что несмотря на массированный обстрел, пострадавших не оказалось. Зафиксированы только повреждения и разрушения по периметру станции, уточнил он.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины могут в ближайшее время попытаться захватить Запорожскую АЭС. По его словам, Киев подготовил к штурму и захвату станции по меньшей мере 700 человек.