Украинские военные обстреляли село в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли село Козино в Курской области

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли село Козино Рыльского района в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, было зафиксировано 15 прилетов снарядов. В результате атаки пострадавших нет.

Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Всего насчитали 15 прилётов. Пострадавших нет, — написал Старовойт.

Он отметил, что в селе повреждена вышка связи, специалисты скоро приступят к ее восстановлению.

В ночь на 3 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион пытался атаковать украинский беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за отличную работу. Позднее Министерство обороны РФ подтвердило уничтожение дрона ВСУ, отметив, что это произошло 2 октября примерно в 23:30 мск.

До этого Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Козинка в Грайворонском районе. По его словам, пострадавших нет. При этом один из снарядов повредил крышу частного дома.

1 октября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаки на Белгородскую область с помощью дрона. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о пострадавших не поступала.