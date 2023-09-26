Украинские военные обстреляли село в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Долгое в Белгородской области

Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

ВСУ обстреляли село Долгое Валуйского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадала женщина, она получила осколочное ранение головы. Пострадавшую доставили в больницу.

Вооруженные силы Украины обстреляли село Долгое Валуйского городского округа. Один из снарядов прилетел на территорию частного жилого домовладения — пострадала женщина, у нее осколочное ранение головы, — написал Гладков.

Он также отметил, что после обстрела поврежден частный дом: в нем пробита кровля. На месте работают оперативные службы.

Ранее он сообщил, что ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе одноименной области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в районе села Санково Белгородской области. По предварительным данным, в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Гладков также заявил об обстреле села Новая Таволжанка. По его словам, в результате атаки было нарушено энергоснабжение двух населенных пунктов. Под отключение попали абоненты Новой Таволжанки и Архангельского. Никто из мирных жителей не пострадал.