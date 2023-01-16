Украинские военные обстреляли Макеевку СЦКК ДНР: ВСУ выпустили шесть ракет по Макеевке

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) населенный пункт Макеевка, сообщает Совместный центр контроля и координации (СЦКК) в ДНР в Telegram. По данным ведомства, всего силы ВСУ выпустили шесть ракет.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:00 - н. п. Очеретино – н. п. Макеевка (Горняцкий район): выпущено 6 ракет из РСЗО, — говорится в сообщении СЦКК.

ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военных в Макеевке ДНР в новогоднюю ночь. По словам Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО. После разбора завалов число погибших военнослужащих возросло до 89.

В Минобороны заявили, что основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету. В ведомстве уточнили, что противнику удалось запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения удара.