Энергообъекты в Курской области попали под обстрел ВСУ Старовойт: ВСУ несколько раз за сутки обстреляли Курскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские военные несколько раз за сутки нанесли удары по Кореневскому и Глушковскому районам Курской области, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, из-за обстрелов в селе Алексеевка пропало электричество. На месте работают аварийные службы.

Сегодня ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область с территории Украины. Прилеты зафиксированы в Кореневском и Глушковском районах. Пострадавших и повреждений в населенных пунктах нет. Но из-за обстрелов прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района. Аварийные бригады приступают к срочному ремонту, — написал Старовойт.

24 февраля Вооруженные силы Украины больше часа наносили удары по приграничным районам Курской области. Один из снарядов попал в жилой дом в селе Попово-Лежачи. Старовойт подтвердил факт обстрелов и заявил, что суммарно 13 снарядов нанесли существенный урон инфраструктуре села. По его словам, в результате обстрелов пострадали девять домовладений в Попово-Лежачи, также в населенном пункте полностью пропал свет.