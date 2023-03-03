Украинские военные обстреляли два приграничных села под Белгородом Гладков сообщил об обстрелах сел Коновалово и Устинка под Белгородом

Украинские военные открыли огонь по населенным пунктам Коновалово и Устинка Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрелов никто не пострадал. Несколько домовладений в селах были повреждены. Также пострадали линии электропередачи и газоснабжения. Оперативные службы устраняют последствия атак.

В селе Коновалово осколками снарядов сильно повредило одну хозпостройку и выбило окна в 10 частных домовладениях. Также повреждены линии электропередачи и газоснабжения. Аварийные и оперативные службы выехали на место для устранения последствий. По селу Устинка есть повреждения в двух частных домовладениях, одного автомобиля и линии газоснабжения. <...> Пострадавших нет, — написал Гладков.

Он отметил, что на территории Волоконовского и Белгородского районов области продолжается подворовой обход территорий.

Накануне Гладков сообщал об обстреле села Устинка со стороны ВСУ. Никто не пострадал, в населенном пункте повреждены линии электропередачи и один частный дом, рассказал глава региона. Последствия атаки были оперативно устранены, добавил он.