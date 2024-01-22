Украинские военные нанесли удар по белгородскому селу Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Дроновка в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины обстреляли село Дроновка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших среди мирного населения нет.

Под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, — написал Гладков.

Глава региона добавил, что различные повреждения получили два частных домовладения, в частности посечены кровля, заборы и фасад. Гладков подчеркнул, что на месте атаки продолжается подомовой обход территорий.

Накануне украинские военные нанесли удары по хуторам Терезовка и Балки в Белгородской области. По словам Гладкова, в ходе атаки ВСУ применяли дроны-камикадзе. Никто не пострадал. В одном из населенных пунктов обломки беспилотника повредили экскаватор.

Ранее ВСУ также атаковали Макеевку в Донецкой Народной Республике с применением беспилотников. Мэр города Владислав Ключаров заявил, что в ходе обстрелов было нарушено электроснабжение. Без света остались жители трех районов Макеевки.

За прошедшие сутки украинская армия 31 раз обстреляла территорию ДНР, выпустив по республике снаряды калибра 155 мм. Обстрелы были зафиксированы в различных направлениях, включая населенные пункты Дзержинск, Архангельское и другие.