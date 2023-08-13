Украинские военные бросили раненых и сбежали после провала атаки в ДНР Разведчик Ганс: ВСУ бросили раненых после провальной атаки у Первомайского

Фото: МО Украины

Украинские военные сбежали после провальной атаки на позиции ВС России у поселка Первомайское в ДНР, бросив при этом раненых сослуживцев, рассказал РИА Новости разведчик-доброволец с позывным Ганс. По его словам, минувшей ночью группа из 50–60 украинских военных пыталась выйти из-под огня артиллерии, а утром за ними приехала машина.

Собеседник агентства пояснил, что во время ее прибытия российские военные нанесли удар по дому, в котором прятались солдаты ВСУ. Доброволец отметил, что, судя по мощности взрыва, при ударе был подорван боекомплект противника. После взрыва машина развернулась в обратном направлении, не доехав до места и не забрав раненых.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макрегрор отметил, что в рядах ВСУ растет недовольство из-за отсутствия успехов в ходе контрнаступления, а многие иностранные наемники начали массово бежать с передовой. Он заявил, что у украинских военных без видимых результатов на фронте не только падает моральный дух, они перестают видеть смысл в продолжении боевых действий. По его словам, это грозит ростом случаев дезертирства и расколом украинской армии.