Украинские власти объявили принудительную эвакуацию жителей города в ДНР Украинские власти объявили принудительную эвакуацию из Торецка

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти объявили о принудительной эвакуации жителей Торецка, который находится на подконтрольной Вооруженным силам Украины части ДНР, заявил в эфире украинского телемарафона глава назначенной Киевом администрации региона Вадим Филашкин. По его словам, из населенного пункта уже эвакуировали около 500 человек из оставшихся шести тысяч населения.

Сейчас будет проходить принудительная эвакуация из города Торецка, — заявил Филашкин.

Ранее военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин заявил, что российская армия может как проводить разведку боем, так и наступать под Торецком на Донецком направлении. По его словам, точное определение происходящего зависит от ширины фронта, а также количества личного состава и техники в наступающих подразделениях.

До этого украинский ресурс Deep State сообщил, что Вооруженные силы России нарастили «ударный кулак» на участке от Райгородки до Нововодяного. Согласно публикации, войска активно готовятся к мощному наступлению в сторону Боровой Харьковской области. В Минобороны РФ информацию не комментировали. Для прорыва российская армия сосредоточила на данном направлении одну дивизию и четыре полка, считают в Deep State.