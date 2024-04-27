ВСУ обстреляли село под Брянском Богомаз: село Новые Юрковичи подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

ВСУ атаковали село Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В результате происшествия никто не пострадал.

По словам главы региона, в результате атаки частично повреждены трактор, бульдозер и легковой автомобиль. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Министерстве обороны РФ указали, что в небе над Брянской областью около 23:30 мск в субботу, 20 апреля, сбили два дрона Вооруженных сил Украины. Как информировали в оборонном ведомстве, атаке также подверглась Белгородская область. В этом регионе уничтожили один БПЛА.

Также сообщалось, что боец из Узбекистана, сражающийся на стороне Вооруженных сил России, уничтожил украинский беспилотник «мешком картошки». Речь идет о рядовом по фамилии Хатамов из 3-го батальона 91-го отдельного стрелкового полка. Солдат находится в зоне боевых действий всего несколько месяцев.

Кроме того, пять дронов атаковали село Вознесеновка Белгородской области. Один из них попал в трактор в сельхозпредприятии. Еще один БПЛА ударил по движущимся по трассе грузовику и легковому автомобилю, никто не пострадал.