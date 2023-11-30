Украинские спецслужбы атаковали чаты курских школ Власти Курской области сообщили о взломе школьных чатов украинскими спецслужбами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Курской области анонимный Telegram-канал угрожает учебным заведениям терактами, сообщает пресс-служба облправительства в соцсетях. Власти региона призвали не поддаваться панике и не распространять эти данные.

Созданный анонимный Telegram-канал сообщает о якобы готовящихся терактах на территории образовательных учреждений. Это очередная попытка запугать нас. Для психологического эффекта выбраны школьники, т.к. сотрудники ЦИПсО понимают, что такие угрозы в первую очередь влияют на эмоциональное состояние родителей учащихся, и тем самым пытаются усилить эмоциональный эффект, создать панику, — информирует пресс-служба облправительства.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Кемеровской области, вступившего в киберподразделение хакеров, действующих в интересах разведывательных служб Украины. Эта группировка осуществляла кибератаки на российские информационные ресурсы.

Также сообщалось о задержании жителя Севастополя по подозрению в госизмене. Согласно информации ФСБ, он в марте текущего года выполнял работы по оборудованию оборонительных сооружений Крыма, а затем передал Киеву информацию об этих объектах с привязкой к географическим координатам. После задержания подозреваемый был отправлен под арест.