Украинские снаряды «Вампир» сбили над российским регионом МО: средства ПВО уничтожили восемь «Вампиров» ВСУ над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ предотвратило попытку ВСУ ударить по Белгородской области утром в субботу, 16 марта, сообщает пресс-служба военного ведомства. Средства ПВО уничтожили снаряды РСЗО RM-70 «Вампир».

Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Утром стало известно, что Белгород подвергся новому обстрелу со стороны ВСУ. Согласно сообщениям местных жителей, в результат атаки начался пожар в районе Харгоры. По предварительным данным, загорелся автомобиль во дворе жилых домов. При этом неизвестно, есть ли пострадавшие.

При этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Он призвал находящихся дома местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Оказавшимся на улице гражданам необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место, добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщили о предотвращении ряда попыток Вооруженных сил Украины атаковать Белгородскую область в ночь на субботу, 16 марта. По данным ведомства, Киев использовал беспилотники, тактический ракетный комплекс «Точка-У», а также РСЗО RM-70 «Вампир». Все средства поражения противника были уничтожены над территорией региона.