В Запорожье прогремели взрывы. В городе объявили воздушную тревогу, сообщает украинский телеканал «Прямой».
Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале подтвердил, что на окраинах города, подконтрольного Киеву, слышны взрывы.
На окраинах Запорожья, временно находящегося под контролем режима Зеленского, слышны взрывы. Объявлена воздушная тревога, — написал Рогов.
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Воздушная тревога! Всем в укрытие!, — сообщил в своем Telegram-канале руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев призвал жителей проследовать в укрытия.
Ранее в администрации Киева сообщили, что в столице Украины и Киевской области была объявлена воздушная тревога.