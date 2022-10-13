Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Фото: а. Ukrainian Emergency Service via AP/ТАСС

В Запорожье прогремели взрывы. В городе объявили воздушную тревогу, сообщает украинский телеканал «Прямой».

Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале подтвердил, что на окраинах города, подконтрольного Киеву, слышны взрывы.

На окраинах Запорожья, временно находящегося под контролем режима Зеленского, слышны взрывы. Объявлена воздушная тревога, — написал Рогов.

Украинские власти объявили воздушную тревогу в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Воздушная тревога! Всем в укрытие!, — сообщил в своем Telegram-канале руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев призвал жителей проследовать в укрытия.

Ранее в администрации Киева сообщили, что в столице Украины и Киевской области была объявлена воздушная тревога.