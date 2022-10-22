ВСУ обстреляли электроподстанцию в ЛНР из HIMARS

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

ВСУ обстреляли электроподстанцию на окраине Старобельска снарядами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram. Отмечается, что удар был нанесен 22 октября в 08:25. Всего украинской стороной было выпущено три ракеты.

В 08.25 ВФУ нанесли ракетный удар с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты) по электроподстанции в районе поселка Запорожское на окраине г. Старобельск, — указано в сообщении.

Ранее украинские войска снова пытались обстрелять гражданскую переправу близ Антоновского моста в Херсоне. Атаку отбили средствами ПВО. Предыдущий удар по переправе в Херсоне украинская сторона нанесла в ночь на 21 октября. Тогда по ней били кассетными ракетами РСЗО HIMARS. В результате удара погибли четыре человека, ранения получили 13 человек.