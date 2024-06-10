Украинские пограничники отправятся в колонию за захват и угон судна в Крыму Два украинских пограничника получили по 17 лет за угон судна в Крыму

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верховный суд Крыма признал виновными в захвате и угоне рыболовного судна в Азовском море мичмана и капитана 3-го ранга Государственной пограничной службы Украины, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Мужчины получили по 17 лет лишения свободы.

В Крыму вынесен приговор об угоне судна и похищении его экипажа. Верховный суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении двух мужчин. <...> Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчин к 17 годам лишения свободы каждого с отбыванием первых трех лет в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

По версии следствия, в марте 2018 года подсудимые на корабле морской охраны специального назначения «Оникс» вошли в акваторию Азовского моря. Там они обнаружили рыболовное судно с 10 членами экипажа и захватили его. Пограничники вывели его через Бердянский морской торговый порт. Экипаж смог вернуться в Россию только спустя полгода, а капитана Владимира Горбенко удерживали на Украине 10 месяцев.

Ранее суд в США приговорил украинского хакера Ярослава Васинского к более чем 13 годам тюремного заключения за совершенные киберпреступления. По данным Минюста США, он также обязан выплатить свыше $16 млн в качестве компенсации.