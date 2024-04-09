Украинские машины разминирования НАТО подорвались на минах в зоне СВО «Военная мысль»: машины разминирования НАТО Wisent 1 часто взрывались на минах

Фото: МО Украины

Машины разминирования НАТО, которые применялись войсками Украины во время попытки контрнаступления летом прошлого года, сами подрывались на минах российских оборонительных рубежей, сообщается в статье журнала Минобороны РФ «Военная мысль», передает РИА Новости. Речь идет о Wisent 1, на которые ВСУ в то время делали ставку — считалось, что их боевое применение обеспечит проделывание проходов в минных полях противника в кратчайшие сроки.

В итоге в первые часы контрнаступления ВСУ машины разграждения понесли большие потери при подрывах на минах и от эффективного огня средств ближнего боя и артиллерии обороняющихся соединений Вооруженных сил Российской Федерации, — указывается в публикации.

Машина создана на шасси танков Leopard. В районе Работино в 2023 году войска Украины, как уточняется, потеряли несколько таких.

Ранее российские танкисты повысили защищенность танка Т-72Б3, лишив его уязвимой зоны возле люка механика-водителя. В ходе полевой модернизации Т-72Б3 получил козырек с шестью блоками защиты над люком. Конструкцию сделали откидывающейся, поэтому новшество не мешает военнослужащему занимать или покидать свое место. Эта модернизация обеспечит безопасность от FPV-дронов, атакующих верхнюю полусферу машин, и сбрасываемых в открытые люки техники гранат.