Украинские энергетики оценили состояние Днепрогэса Глава «Укрэнерго»: Днепрогэс находится в «очень затруднительном положении»

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Днепровская гидроэлектростанция находится в очень затруднительном положении, заявил в эфире украинского телевидения глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, крупнейшая ГЭС в стране получила серьезные повреждения.

Станция находится в очень затруднительном положении с точки зрения технического состояния сооружений, оборудования <...>. Станция очень-очень сильно повреждена, — сказал Кудрицкий.

Он отметил, что восстановлению нормальной работоспособности станции мешают «серьезные препятствия». Накануне администрация подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщала о том, что состояние Днепрогэса оценивается как критическое.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что массированный удар по Днепровской ГЭС был нужен для того, чтобы парализовать военно-промышленный комплекс Украины. По его мнению, это стало своеобразным ответом на атаки ВСУ по российским регионам.

До этого в пресс-службе Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики на Украине. В ведомстве уточнили, что поразить также удалось арсеналы хранения западного вооружения. Отмечается, что все поставленные перед российской армией цели были достигнуты.