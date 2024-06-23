Украинские дроны снова атаковали российский регион после ночных ударов Богомаз: средства ПВО сбили два украинских беспилотника в Брянской области

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины снова совершили атаку на Брянскую область, под ударом оказались Суражский и Выгоничский районы, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над регионом.

Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территориями Суражского и Выгоничского районов силами ПВО Министерства обороны, — говорится в сообщении.

Как отметил Богомаз, в результате атаки обошлось без пострадавших. Сейчас на местах падения обломков БПЛА работают экстренные и оперативные службы. Глава региона поблагодарил за работу российских военнослужащих.

Ранее Богомаз сообщал о массированном ударе украинских войск по нескольким муниципальным районам Брянской области. Было сбито 12 воздушных целей. Позднее в небе над Брянской областью было сбито еще 11 украинских беспилотников самолетного типа. Под ударом оказались Дубровский, Клинцовский и Новозыбковский районы, а также Стародубский муниципальный округ.