Дроны ВСУ пытались атаковать военные объекты в российском регионе

Фото: МО Украины

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Смоленской областью, заявили в Минобороны России. Отмечается, что над регионом сбиты два дрона самолетного типа.

Как уточнил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале, БПЛА пытались атаковать военные объекты в Вяземском районе. Никто в результате неудавшейся атаки ВСУ не пострадал. По его словам, это произошло примерно в четыре часа утра. На местах работают оперативные службы, добавил он.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали движущийся КамАЗ сельскохозяйственного предприятия, для этого они использовали FPV-дрон. По его словам, инцидент произошел на автодороге Архангельское — Муром Шебекинского городского округа. В итоге пострадал водитель. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями лица и ноги.

В этот же день стало известно, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Речь идет о селах Грузское, Вознесеновка, Безымено. По словам Гладкова, предварительно, пострадавших нет.

Так, в результате атаки в селе Грузское Борисовского района загорелось здание сельхозпредприятия. Также повреждения выявлены в населенном пункте Вознесеновка Ивнянского района. Там украинский беспилотник сдетонировал в частном секторе. В селе Безымено Грайворонского городского округа дрон атаковал неработающий магазин.