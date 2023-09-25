Украинские дроны попытались атаковать Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать территорию Белгородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Вражеские дроны были уничтожены силами ПВО.

Вечером 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью, — говорится в заявлении ведомства.

Недавно Минобороны РФ заявило, что российские военные отразили массовую атаку беспилотников ВСУ на объекты на территории РФ в ночь на 21 сентября. В общей сложности было сбито более 20 БПЛА. Также сообщалось, что в ночь на воскресенье, 17 сентября, Вооруженные силы Украины дважды попытались атаковать территорию Крыма. За ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ.

В Минобороны России ранее также сообщили об уничтожении украинского беспилотного катера. Он был замечен в акватории Черного моря. Утром 14 сентября также были уничтожены еще пять беспилотников такого типа, которые планировалось использовать для атаки на патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов». Экипаж судна потопил беспилотники с помощью штатного вооружения.