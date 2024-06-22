Украинские дроны начали вечернюю атаку на российский регион Богомаз: над Брянской областью ликвидировали два дрона ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его информации, ПВО перехватила две воздушные цели над Стародубским муниципальным округом.

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам! — уточнил глава региона.

Сегодня при ударе ВСУ по селу Салтыково Белгородского района погиб мирный житель, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Глава области уточнил, что снаряд, выпущенный со стороны позиций украинской армии, попал в сельскохозяйственное предприятие.

Кроме того, сообщалось, что в Донецке утром 22 июня раздалось более 20 сильных взрывов. По данным правоохранительных органов региона, системы ПВО России отбивали атаку ВСУ.

20 июня ВСУ нанесли удар по центру Горловки в Донецкой Народной Республике. По данным главы городского округа Ивана Приходько, в результате ранения получил ребенок. Отмечается, что обстрел велся из артиллерии. Помимо этого, в результате атаки был поврежден газопровод.