ВСУ сбросили взрывчатку на машину в Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали Мокрую Орловку в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал.

Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. Взрывное устройство было сброшено на машину, стоящую рядом с ФАП. Слава богу, никто не пострадал. Авто разбито. Оперативные службы работают на месте, — написал Гладков.

Ранее губернатор области сообщал, что украинские военные атаковали село Богун-Городок в Борисовском районе. Он уточнил, что ВСУ применили дрон-камикадзе, который сбросил два взрывных устройства. Осколками были повреждены два легковых автомобиля и выбиты стекла в одном частном домовладении, добавил он.

До этого ВСУ обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа. Глава региона рассказал, что в результате атаки были повреждены линии электропередачи. Свет пропал у жителей восьми населенных пунктов.