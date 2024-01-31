Украинские дроны-камикадзе повредили мемориал в российском регионе Гладков сообщил об атаке дронов-камикадзе ВСУ на Новую Таволжанку

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа

Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, дроны-камикадзе ВСУ повредили частное домовладение, гараж, линии газо- и электроснабжения, а также мемориал.

В результате первого взрыва в частном домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор. В результате второго взрыва поврежден гараж частного домовладения. Еще одним снарядом повреждены линии газо- и электроснабжения. Беспилотником был также атакован мемориал. Камень посекло сильно. Здесь комментарии излишни, — написал Гладков.

В результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал, уточнил он. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в ближайшее время.

Ранее Гладков сообщил, что украинская армия обстреляла село Мокрая Орловка под Белгородом. По его словам, беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль при этом получил серьезные повреждения, уточнил глава региона.