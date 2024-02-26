Украинские дроны-камикадзе нацелились на Курскую область Старовойт: дроны-камикадзе ВСУ пытались атаковать курское село Гордеевка

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины пытались обстрелять село Гордеевка в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его словам, украинская армия использовала для атаки два дрона-камикадзе. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Сегодня два украинских дрона-камикадзе попытались атаковать инфраструктуру в селе Гордеевка приграничного Кореневского района, — написал Старовойт.

Глава региона добавил, что еще один украинский беспилотник упал в огороде в селе Троицком. Как отметил Старовойт, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

Это уже вторая за день атака ВСУ на Курскую область. До этого украинские войска обстреляли село Попово-Лежачи. По словам Старовойта, пострадавших среди мирного населения и разрушений на земле нет.

Накануне под обстрел ВСУ попала окраина поселка Ленинский Шебекинского городского округа Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке была повреждена линия электропередачи, из-за чего часть поселка временно осталась без света. Из местных жителей никто не пострадал.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что при обстрелах Донецка ВСУ начали применять ракетные системы залпового огня HIMARS. По его словам, украинская армия лишилась способности достать до российского города с помощью артиллерии.