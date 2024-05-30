Украинские дроны-камикадзе дважды ударили по белгородской заправке Гладков: ВСУ дважды атаковали БПЛА-камикадзе заправочную станцию в селе Замостье

Вооруженные силы Украины дважды ударили беспилотниками-камикадзе по заправочной станции на въезде в село Замостье Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. При первой атаке пострадал местный житель, у него многочисленные ранения, включая черепно-мозговую травму.

У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица и нижних конечностей, участники территориальной самообороны пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь, — написал Гладков.

Кроме того, при детонации беспилотника на территории заправки были выбиты стекла и повреждены навес и фасад. Также осколками взорвавшегося дрона посечены легковой автомобиль и трактор. Второй БПЛА-камикадзе повредил заправочную колонку. По словам Гладкова, возгорания не произошло. На месте атаки работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил об ударе украинских войск по селу Дорогощь Грайворонского городского округа. В результате там была повреждена линия электропередачи. Жители сел Дорогощь и Смородино частично остались без электричества.